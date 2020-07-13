На Донбассе боевики обстреляли жилые дома. За сутки ранены шестеро украинских военных

Вчера, 12 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими договоренностями оружие. Ранение получили пятеро украинских военных, еще один - боевое травмирование. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Новотошковского противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, а по защитникам Крымского дважды применял минометы 120-го калибра. Не было спокойно и вблизи Орехово. Здесь враг, кроме 120-ти мм минометов, использовал еще и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Авдеевки, враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. У Опытного агрессор тоже применил 120-ти мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. А защитников Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирование ... По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили”, - говорится в сообщении.

Также, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ по стороны Спартака обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.

Также двое военных ранены из-за попадания мины в траншею в зоне ООС в пятницу.