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17 июля 2020, пятница, 20:32 25
Верховная Рада и партии 2020-07-17T20:32:49+03:00
Українські Новини
Власти почти в четыре раза сократили количество районов в Одесской области

Власти почти в четыре раза сократили количество районов в Одесской области

Елена Новикова
Децентрализация, Одесская область, Районирование, Реформа децентрализации, Укрупнение районов
Одесса
Одесса

Верховная Рада создала 7 укрупненных районов в Одесской области вместо 26 нынешних, в то время, как Кабинет Министров предлагал Верховной Раде создать 6 укрупненных районов в Одесской области вместо 26.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Созданы Белгород-Днестровский район (с административным центром в Белгород-Днестровском), Березовский район (с центром в Березовке), Болградский (с центром в Болграде), Измаильский (с центром в Измаиле), Одесский (с центром в Одессе), Подольский (с центром в Подольске), Раздельнянский (с центром в г. Раздельная).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Министров 129 укрупненных районов.

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