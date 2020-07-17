Влада майже в чотири рази скоротила кількість районів у Одеській області

Верховна Рада створила 7 укрупнених районів Одеської області замість 26 нинішніх, тоді час, як Кабінет Міністрів пропонував Верховній Раді створити 6 укрупнених районів в Одеській області замість 26.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Створені Білгород-Дністровський район (з адміністративним центром у Білгород-Дністровському), Березівський район (з центром в Березівці), Болградський (з центром у Болграді), Ізмаїльський (з центром в Ізмаїлі), Одеський (з центром в Одесі), Подільський (з центром у Подільському), Роздільнянський (з центром у м. Роздільна).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславского і ще один район — Вишгородський.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабінетом Міністрів 129 укрупнених районів.