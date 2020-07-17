В Запорожской области в четыре раза уменьшили количество районов

Верховная Рада создала 5 укрупненных районов в Запорожской области вместо 20 нынешних. За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Созданы Запорожский район (с административным центром в Запорожье), Бердянский (с центром в Бердянске), Васильевский (с центром в Васильевке), Мелитопольский (с центром в Мелитополе) и Пологовский (с центром в Пологах).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Министров 129 укрупненных районов.