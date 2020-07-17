У Запорізькій області в чотири рази зменшили кількість районів

Верховна Рада створила 5 укрупнених районів Запорізької області замість нинішніх 20. За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Створено Запорізький район (з адміністративним центром у Запоріжжі), Бердянський (з центром в Бердянську), Василівський (з центром у Василівці), Мелітопольський (з центром у Мелітополі) та Пологівський (з центром у Пологах).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславського і ще один район — Вишгородський.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабінетом Міністрів 129 укрупнених районів.