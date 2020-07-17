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17 июля 2020, пятница, 16:35 114
Финансы 2020-07-17T17:15:01+03:00
Українські Новини
Официальная гривна просела. Курс НБУ на 20 июля

Официальная гривна просела. Курс НБУ на 20 июля

Елена Новикова
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Официальный курс гривны на 20 июля
Официальный курс гривны на 20 июля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июля, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD, в то время, как в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился июля на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 июля, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,3075
1 доллар США 27,3606
1 швейцарский франк 29,0900
10 иен 2,5524
10 российских рублей 3,8167
1 евро 31,2554

Как сообщали Українські Новини, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Ранее сообщалось о том, что Данилишин заявил, что фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет


Кроме того, эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Смолия

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