Степанов анонсировал продление адаптивного карантина до осени

Министерство здравоохранения подготовило соответствующий проект постановления по продлению карантина до 31 августа. В Украине введут новые критерии в условиях адаптивного карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в Житомирской области, передает 112.

По словам Степанова, общие правила, по которым будет жить вся страна - это масочный режим, социальная дистанция и антисептики. Однако в регионах могут ужесточать карантинные меры в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

"Более того, мы вводим такое понятие как несколько зон - зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны... Ограничения, если тот или иной регион выходит в желтую, оранжевую или красную зону, в зависимости от того будут усиливаться", - сказал Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 июля в Киевской области запрещается работать развлекательным заведениям с 23:00 до 7:00.

Тем временем в Киеве зафиксировали рекорд вылечившихся от коронавируса.

Львовская область, Киев и еще 6 областей не готовы к смягчению карантина.