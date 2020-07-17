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17 июля 2020, пятница, 19:05 495
Политика 2020-07-17T19:30:02+03:00
Українські Новини
Степанов анонсировал продление адаптивного карантина до осени

Степанов анонсировал продление адаптивного карантина до осени

Ольга Фандорина
Карантин, Продление карантина, карантин в Украине, Адаптивный карантин
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Министерство здравоохранения подготовило соответствующий проект постановления по продлению карантина до 31 августа. В Украине введут новые критерии в условиях адаптивного карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в Житомирской области, передает 112.

По словам Степанова, общие правила, по которым будет жить вся страна - это масочный режим, социальная дистанция и антисептики. Однако в регионах могут ужесточать карантинные меры в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

"Более того, мы вводим такое понятие как несколько зон - зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны... Ограничения, если тот или иной регион выходит в желтую, оранжевую или красную зону, в зависимости от того будут усиливаться", - сказал Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 июля в Киевской области запрещается работать развлекательным заведениям с 23:00 до 7:00.

Тем временем в Киеве зафиксировали рекорд вылечившихся от коронавируса.

Львовская область, Киев и еще 6 областей не готовы к смягчению карантина.

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