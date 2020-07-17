Львовская область, Киев и еще 6 областей не готовы к смягчению карантина

По состоянию на 17 июля Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с 16 июля Львовская область снова признана не соответствующей критериям, Черновицкая - соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (83,11%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (23,67) и Черниговская (17,73) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (17,47%), Закарпатская (11,39%), Львовская (11,61%) Харьковская (11,63%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (37,15%) и Львовская (32,88%) области, а также Киев (12,51%).

В Киеве заполненность составляет 33,22%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 110,03, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,62%.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 июля в Киевской области запрещается работать развлекательным заведениям с 23:00 до 7:00.

Тем временем в Киеве зафиксировали рекорд вылечившихся от коронавируса.