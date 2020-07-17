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17 июля 2020, пятница, 12:40 57
Общество 2020-07-17T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве зафиксировали рекорд вылечившихся от коронавируса

В Киеве зафиксировали рекорд вылечившихся от коронавируса

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Коронавирус в Киеве. Фото: pixabay
Коронавирус в Киеве. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 16 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 76 человек до 6 689.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилась на 76 больных. На сегодня в столице уже 6 689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Заболели 26 женщин в возрасте от 18 до 83-х лет и 5 девочек от 11 месяцев до 13-ти лет.

Также заболели 42 мужчины в возрасте от 18 до 84-х лет и трое мальчиков - от 3 месяцев до 3-х лет.

В больницы столицы госпитализированы 7 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Днепровском районе - 13, в Деснянском - 11, в Соломенском и Шевченковском районах - по 9 случаев.

"Выздоровели за минувшие сутки 160 человек. Это наибольшее количество за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2 320 жителей Киева", - сказал Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июля количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 116 человек до 6 613.

Тем временем смертность от коронавируса упала почти на 40% за сутки, а заболеваемость - на 5. 

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