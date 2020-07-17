В Киеве зафиксировали рекорд вылечившихся от коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 16 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 76 человек до 6 689.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.



"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилась на 76 больных. На сегодня в столице уже 6 689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.



Заболели 26 женщин в возрасте от 18 до 83-х лет и 5 девочек от 11 месяцев до 13-ти лет.



Также заболели 42 мужчины в возрасте от 18 до 84-х лет и трое мальчиков - от 3 месяцев до 3-х лет.



В больницы столицы госпитализированы 7 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.



Больше всего случаев заболевания обнаружено в Днепровском районе - 13, в Деснянском - 11, в Соломенском и Шевченковском районах - по 9 случаев.



"Выздоровели за минувшие сутки 160 человек. Это наибольшее количество за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2 320 жителей Киева", - сказал Кличко.



Как сообщали Українськi Новини, 15 июля количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 116 человек до 6 613.



Тем временем смертность от коронавируса упала почти на 40% за сутки, а заболеваемость - на 5.