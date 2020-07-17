На оккупированных территориях Луганской области создали 4 района из восьми

Верховная Рада создала 8 укрупненных районов в Луганской области вместо 18 нынешних, в том числе 4 района на временно оккупированной территории области.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, созданы Алчевский район (население 442,8 тыс. человек) с центром в Алчевске, Ровеньковский район (296,8 тыс.) с центром в Ровеньках, Должанский (207,7 тыс.) с центром в Должанске, Луганский (535,2 тыс.) с центром в Луганске, Сватовский с центром в Сватово, Северодонецкий (384,1 тыс.) с центром в Северодонецке, Старобельский с центром в Старобельске и Счастьинский с центром в Новоайдаре.

При этом Луганский, Алчевский, Должанский и Ровеньковский районы находятся сейчас на временно оккупированной территории области.

Как сообщали Українськi Новини, комитет госвласти предлагал Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129.

Также 12 июня Кабинет Министров утвердил территории 1 470 территориальных общин с административными центрами во всех 24 областях за исключением аннексированного Россией Крыма.

16 июля Рада обязала кандидатов на местных выборах в населенных пунктах с 10 тыс. избирателей вступать в партии и уменьшила залог для кандидатов в 9 раз.