На окупованих територіях Луганської області створили 4 райони замість 8

Верховна Рада створила 8 укрупнених районів у Луганській області замість 18 нинішніх, у тому числі 4 райони на тимчасово окупованій території області.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створені Алчевський район (населення 442,8 тис. осіб) з центром в Алчевську, Ровеньківський район (296,8 тис.) з центром у Ровеньках, Довжанський (207,7 тис.) з центром у Довжанську, Луганський (535,2 тис.) з центром у Луганську, Сватівський з центром в Сватовому, Сєвєродонецький (384,1 тис.) з центром у Сєвєродонецьку, Старобільський з центром у Старобільську і Щастинський з центром у Новоайдарі.

При цьому Луганський, Алчевський, Довжанський і Ровеньківський райони розташовані зараз на тимчасово окупованій території області.

Як повідомляли Українські Новини, комітет держвлади пропонував Раді створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабміном 129.

Також 12 червня Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 територіальних громад з адміністративними центрами у всіх 24 областях за винятком анексованого Росією Криму.

16 липня Рада зобов'язала кандидатів на місцевих виборах у населених пунктах з 10 тис. виборців вступати в партії і зменшила заставу для кандидатів у 9 разів.