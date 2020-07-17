Украина против России: услуги американских юристов уже обошлись в $28,3 млн

Министерство иностранных дел (МИД) договорилось с международной юридической фирмой Covington & Burling LLP о защите Украины в делах против России за 5,5 млн долларов в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок, передают Українськi Новини.

Договор подписан 17 июля.

Услуги на общую сумму 5 млн 450 тыс. долларов должны быть предоставлены до конца текущего года.

Ставки юристов Covington составят от 450 до 1 116 долларов в час.

Covington & Burling LLP – международная юридическая фирма с центральным офисом в Вашингтоне, основанная в 1919 году в США.

МИД закупает услуги этой компании для защиты прав Украины в международных спорах с Россией с 2015 года по переговорной процедуре (без проведения аукциона между разными участниками тендера).

Речь идет об инвестиционных арбитражах за имущество на оккупированных территориях, делах в Международном суде ООН о финансировании терроризма и рассовой дискриминации, Арбитражном трибунале ООН о нарушении прав Украины в Черном и Азовском морях, задержании украинских военных кораблей и экипажей в Керченском проливе.

Финансирование этих целей предусмотрено в государственном бюджете.

Всего с 2015 года МИД закупил услуги Covington & Burling LLP на общую сумму 28,31 млн долларов (с учетом подписанного сегодня договора).

Как сообщали Українськi Новини, с марта 2017 года Международный суд ООН рассматривает иск Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. 8 ноября 2019 года суд признал свою юрисдикцию в этом деле и перешел к рассмотрению иска по сути. Теперь до 8 декабря 2020 Россия должна подать в суд свои контраргументы по сути иска Украины, после чего суд проведет устные слушания по существу и вынесет решение. В случае победы Украины суд сможет рассмотреть вопрос возмещения Россией нанесенного ущерба путем выплаты компенсации.

Межгосударственный спор по несоблюдению конвенции о борьбе с финансированием терроризма рассматривается впервые в истории, в то время как юрисдикция Международного суда ООН в других межгосударственных спорах относительно нарушения конвенции о расовой дискриминации ранее признавалась, но после рассмотрения дела по сути побед в них не было.

Кроме этого дела, Арбитражные трибуналы рассматривают иск Украины против России за нарушение положений Конвенции ООН по морскому праву относительно прав государства в Черном и Азовском морях, в Керченском проливе, а также о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей. 20 февраля 2020 года Арбитражный трибунал ООН подтвердил свою юрисдикцию в этом деле. 22 мая 2020 Украина направила в трибунал меморандум с доказательствами вины России и просит обязать ее выплатить компенсацию. С этого дня у РФ есть три месяца, чтобы выразить возражения относительно юрисдикции суда в деле, после чего Арбитраж примет решение о дальнейшем ходе рассмотрения дела. Украина ожидает решения Арбитражного трибунала и компенсации ущерба в 2022-2023 годах.

Украину в этих делах представляла бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая сейчас возглавляет защиту "Нефтегаза" в спорах с Россией и "Газпромом". При этом в судебном споре с Россией "Нефтегаз" защищают американские юристи - та же Covington & Burling LLP.

В мае Президент Владимир Зеленский уполномочил замминистра иностранных дел Евгения Енина представлять Украину в международных судах против России.