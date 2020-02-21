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21 февраля 2020, пятница, 19:37 28
Внешняя политика 2020-02-21T19:37:21+02:00
Українські Новини
В Гааге подтвердили свою юрисдикцию в иске Украины против России по Азовскому морю

В Гааге подтвердили свою юрисдикцию в иске Украины против России по Азовскому морю

Елизавета Кесельман
Гаага, Гаагская конвенция, Гаагский суд, Иск Украины против России, Юрисдицкия
Международный суд в Гааге. Фото: icj-cij.org
Международный суд в Гааге. Фото: icj-cij.org

Международный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле Украины против России по Азовскому морю и Керченскому проливу, а именно относительно строительства Россией Керченского моста. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в своем Twitter. 

"Дело по морскому праву двигается дальше! Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов",- написал Пристайко в Twitter.

Скриншот: https://twitter.com/VPrystaikoСкриншот:twitter.com/VPrystaiko

Он добавил, что это в первую очередь касается незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина подала иск против России в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

В марте 2017 года в Гааге начались слушания по делу Укрианы и России, связанные с Азовским морем и Керченским заливом. 

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей.

В России не собирались выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.

14 июня 2019 года в Гааге завершились слушания по иску Украины против РФ.

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