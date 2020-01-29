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29 января 2020, среда, 10:21 32
Политика 2020-01-29T10:21:30+02:00
Українські Новини
Зеркаль стала советником Коболева

Зеркаль стала советником Коболева

Александр Дмитриенко
Елена Зеркаль, Нефтегаз Украины, Андрей Коболев, МИД Украины

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом говорится в сообщении НАКа, передают Українськi Новини.

"Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нефтегаз Украины". До этого она работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах", - говорится в сообщении.

Указывается, что в НАКе в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности по захваченным Россией активам группы "Нефтегаз" в Автономной Республике Крым.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу

Также Зеркаль уволилась из МИДа по собственному желанию

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