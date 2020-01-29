Зеркаль стала советником Коболева

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом говорится в сообщении НАКа, передают Українськi Новини.

"Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нефтегаз Украины". До этого она работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах", - говорится в сообщении.

Указывается, что в НАКе в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности по захваченным Россией активам группы "Нефтегаз" в Автономной Республике Крым.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу

Также Зеркаль уволилась из МИДа по собственному желанию