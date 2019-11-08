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  • Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма
08 ноября 2019, пятница, 17:39 41
Политика 2019-11-08T17:39:17+02:00
Українські Новини
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма

Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма

Россия, Финансирование терроризма, Международный суд ООН
Суд ООН. Фото: 112.ua
Суд ООН. Фото: 112.ua

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) признал свою юрисдикцию в деле Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

Об этом объявил председательствующий судья, передают Українськi Новини.

В части нарушения РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд 13 голосами проти 3 отклонил возражения российской стороны об отсутствии юрисдикции рассматривать дело и решил принять к рассмотрению по сути требования Украины.

В части нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации суд 15 голосами против 1 отклонил возражения России об отсутствии юрисдикции и решил рассмотреть украинские требования по существу.

Межгосударственный спор по несоблюдению конвенции о борьбе с финансированием терроризма рассматривается впервые в истории, юрисдикция Международного суда ООН в других делах о нарушении конвенции о рассовой дискриминации ранее признавалась, однако после рассмотрения дела по сути побед в них не было.

После признания юрисдикции в деле Украины против России исковые требования будут рассмотрены по существу в полном объеме и определены необходимые к применению меры правовой защиты.

Сначала суд определит сроки предоставления РФ контрмеморандума на украинские доказательства (28 томов с более 1 тыс. приложений) и возможных дополнительных письменных аргументов сторон.

По завершении письменной фазы суд проведет устные слушания по существу.

В рамках рассмотрения дела Украина ожидает признания нарушения РФ своих обязательств по этим двум конвенциям и прекращения их нарушения, определения средств защиты от них.

В таком случае суд сможет рассмотреть вопрос возмещения Россией нанесенного Украине ущерба путем выплаты компенсации.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2017 года Международный суд ООН начал рассматривать дело Украины против России.

Украина подала иск в Международный Суд ООН 16 января с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма в Донецкой и Луганской областях и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму.

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