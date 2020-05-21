Зеленский сменил представителя Украины в Суде ООН по делам против России

Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра иностранных дел Евгения Енина представлять Украину в Международном суде и арбитражных трибуналах Организации Объединенных Наций (ООН) в делах против России.

Об этом говорится в распоряжении №332 от 21 мая, передают Українськi Новини.

Посол в Нидерландах Всеволод Ченцов уполномочен представлять государство в делах против России как заместитель агента Украины.

Международный суд ООН с марта 2017 года рассматривает иск Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

8 ноября 2019 года суд признал свою юрисдикцию в этом деле и перешел к рассмотрению иска по сути.

Арбитражные трибуналы рассматривают иск Украины против России за нарушение положений Конвенции ООН по морскому праву относительно прав государства в Черном и Азовском морях, в Керченском проливе, а также о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей.

20 февраля 2020 года Арбитражный трибунал ООН подтвердил свою юрисдикцию в этом деле.

Украину в этих делах представляла бывшая замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, которая на данный момент возглавляет защиту Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в спорах с Россией и компанией "Газпром" (Россия).

Как сообщали Українськi Новини, ранее Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России представляла Елена Зеркаль, которая ушла из МИД в декабре 2019 года, после чего была назначена советником председателя правления "Нафтогаза".

До 8 декабря 2020 года Россия должна подать в Международный суд ООН свои контраргументы по сути иска Украины о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

После этого суд проведет устные слушания по существу и вынесет решение.

В случае победы Украины суд сможет рассмотреть вопрос возмещения Россией нанесенного ущерба путем выплаты компенсации.

Межгосударственный спор по несоблюдению конвенции о борьбе с финансированием терроризма рассматривается впервые в истории, а юрисдикция Международного суда ООН в других межгосударственных спорах относительно нарушения конвенции о расовой дискриминации ранее признавалась, но после рассмотрения дела по сути побед в них не было.