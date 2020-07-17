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17 июля 2020, пятница, 17:58 112
Общество 2020-07-17T18:00:14+03:00
Українські Новини
В Хмельницкой области из 20 районов сделали 3 укрупненных

В Хмельницкой области из 20 районов сделали 3 укрупненных

Кира Молчанова
Верховная Рада, Децентрализация, Хмельницкая область, Районы, Районирование, Реформа децентрализации, Укрупнение районов
Камянец-Подольский горсовет, Хмельницкая область, Украина 2009, Фото: Википедия
Камянец-Подольский горсовет, Хмельницкая область, Украина 2009, Фото: Википедия

Верховная Рада создала 3 укрупненных района в Хмельницкой области вместо 20 нынешних.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Созданы Хмельницкий район (с административным центром в Хмельницком), Каменец-Подольский (с центром в Каменец-Подольском) и Шепетовский (с центром в Шепетовке).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Рада, в отличие от предложения Кабмина, решила не создавать Дунаевецкий и Староконстантиновский районы в Хмельницкой области.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Так, Верховная Рада создала 5 укрупненных районов в Черниговской области вместо 22 нынешних районов.

А вместо 27 старых районов Харьковской области создали 7 укрупненных районов.

В Винницкой области вместо 27 создали 6 укрупненных районов.

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