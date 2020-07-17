У Хмельницькій області замість 20 районів буде 3

Верховна Рада створила 3 укрупнених райони Хмельницької області замість нинішніх 20.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Створені Хмельницький район (з адміністративним центром в Хмельницькому), Кам'янець-Подільський (з центром у Кам'янці-Подільському) і Шепетівський (з центром у Шепетівці).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Рада, на відміну від пропозиції Кабміну, вирішила не створювати Дунаєвецький і Старокостянтинівський райони Хмельницької області.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Так, Верховна Рада створила 5 укрупнених районів Чернігівської області замість 22 нинішніх районів.

А замість 27 старих районів Харківської області створили 7 укрупнених районів.

У Вінницькій області замість 27 створили 6 укрупнених районів.