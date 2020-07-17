Количество районов в Ивано-Франковской области сократили почти в 2,5 раза

Верховная Рада создала 6 укрупненных районов в Ивано-Франковской области вместо нынешних 14, в то время, как Кабинет Министров предлагал Раде создать 5 укрупненных районов.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Центрами новых районов определены Верховина, Ивано-Франковск, Калуш, Надворная, Косив, Коломыя.

В Ивано-Франковский район вошли Тысменецкий, Тлумацкий, Галицкий и Рогатинский районы.

Калушский район будет увеличен до 286,5 тыс. жителей за счет присоединения Долинского и Рожнятовского районов.

В Коломыйский район включены Городенковский и Снятинский районы, и его население в таком случае составит 278,2 тыс. человек.

В свою очередь Верховинский район и Косовский район будут функционировать отдельно.

В Надворнянский район войдет Ворохта и Яремче, а также село Поляница.

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Минстров 129 укрупненных районов.