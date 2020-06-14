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14 июня 2020, воскресенье, 18:19 73 Инфографика
Политика 2020-06-14T18:30:01+03:00
Українські Новини
Количество районов в Ивано-Франковской области сократится почти в три раза

Количество районов в Ивано-Франковской области сократится почти в три раза

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Ивано-Франковская область, Районы, Сокращение районов
Ратуша в Ивано-Франковске. Фото: Оксана Савчук
Ратуша в Ивано-Франковске. Фото: Оксана Савчук

В то время, как в Одесской области вместо 26 районов появятся 6, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 5 укрупненных районов в Ивано-Франковской области вместо нынешних 14.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Центрами новых районов предлагается определить:

  • Ивано-Франковск,
  • Калуш,
  • Надвирную,
  • Косив,
  • Коломыю.

При этом население Ивано-Франковского района составит 490,7 тыс. жителей.

В его состав войдут: Тысменецкий, Тлумацкий, Галицкий и Рогатынский районы.

Калушский район будет увеличен до 286,5 тыс. жителей за счет присоединения Долинского и Рожнятовского районов.

В Коломыйский район предполагается включить Городенковский и Снятинский районы, и его население в таком случае составит 278,2 тыс. человек.

В свою очередь Верховинский район будет объединен в Косовский район с населением 117,8 тыс. жителей.

В Надвирнянский район будет включен Богородчанский район с населением 200 тыс человек.

Кабмин предлагает Раде создать 5 укрупненных районов в Ивано-Франковской области. Скриншот видео youtube/ Кабмин Кабмин предлагает Раде создать 5 укрупненных районов в Ивано-Франковской области. Скриншот видео youtube/ Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Так, в Черновицкой области предлагают создать 3 района вместо 11 нынешних, во Львовской - 20 вместо 7, а в  в Житомирской области хотят в шесть раз уменьшить количество районов

 

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