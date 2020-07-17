Кількість районів у Івано-Франківській області скоротили майже у 2,5 рази

Верховна Рада створила 6 укрупнених районів Івано-Франківської області замість нинішніх 14, тоді як Кабінет Міністрів пропонував Раді створити 5 укрупнених районів.

За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Центрами нових районів визначені Верховина, Івано-Франківськ, Калуш, Надвірна, Косів, Коломия.

В Івано-Франківський район увійшли Тисменецкий, Тлумацький, Галицький та Рогатинський райони.

Калуський район буде збільшено до 286,5 тис. жителів за рахунок приєднання Долинського та Рожнятівського районів.

У Коломийський район включені Городенківський і Снятинський райони, і його населення в такому випадку становитиме 278,2 тис. людей.

Верховинський район і Косівський район будуть функціонувати окремо.

У Надвірнянський район увійде Ворохта та Яремча, а також село Поляниця.

Все Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславського і ще один район — Вишгородський .

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених району замість запропонованих Кабінетом Минстров 129 укрупнених районів.