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17 липня 2020, пʼятниця, 17:50 7
Верховна Рада і партії 2020-07-17T19:15:02+03:00
Українські Новини
Кількість районів у Івано-Франківській області скоротили майже у 2,5 рази

Кількість районів у Івано-Франківській області скоротили майже у 2,5 рази

Елена Новикова
Івано-Франківська область, районування, нові райони, Адмінреформа, нові райони Івано-Франківської області
Івано-Франківськ. Фото: wikipedia.org
Івано-Франківськ. Фото: wikipedia.org

Верховна Рада створила 6 укрупнених районів Івано-Франківської області замість нинішніх 14, тоді як Кабінет Міністрів пропонував Раді створити 5 укрупнених районів.

За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Центрами нових районів визначені Верховина, Івано-Франківськ, Калуш, Надвірна, Косів, Коломия.

В Івано-Франківський район увійшли Тисменецкий, Тлумацький, Галицький та Рогатинський райони.

Калуський район буде збільшено до 286,5 тис. жителів за рахунок приєднання Долинського та Рожнятівського районів.

У Коломийський район включені Городенківський і Снятинський райони, і його населення в такому випадку становитиме 278,2 тис. людей.

Верховинський район і Косівський район будуть функціонувати окремо.

У Надвірнянський район увійде Ворохта та Яремча, а також село Поляниця.

Все Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславського і ще один район — Вишгородський .

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених району замість запропонованих Кабінетом Минстров 129 укрупнених районів.

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Рада створила 136 укрупнених районів
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