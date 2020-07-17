В Сумской области вместо 18 прежних районов создали 5 укрупненных

Верховная Рада создала 5 укрупненных районов в Сумской области вместо 18 нынешних.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Созданы Сумской район (с административным центром в Сумах), Конотопский (с центром в Конотопе), Ахтырский (укр. Охтирський, с центром в Ахтырке - укр. Охтирка), Роменский (с центром в Ромнах), Шосткинский (с центром в Шостке).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Так, Верховная Рада создала 5 укрупненных районов в Черниговской области вместо 22 нынешних районов.

А вместо 27 старых районов Харьковской области создали 7 укрупненных районов.

В Винницкой области вместо 27 создали 6 укрупненных районов.