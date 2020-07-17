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17 липня 2020, пʼятниця, 17:44 5
Суспільство 2020-07-17T18:30:02+03:00
Українські Новини
У Сумській області замість 18 районів буде 5

У Сумській області замість 18 районів буде 5

Кира Молчанова
Сумська область, районування, нові райони, Нові райони Сумської області, Адмінреформа
Сумська область. Шелехівське озеро. Фото: Вікіпедія
Сумська область. Шелехівське озеро. Фото: Вікіпедія

Верховна Рада створила 5 укрупнених районів у Сумській області замість 18 нинішніх.

За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Створено Сумський район (з адміністративним центром у Сумах), Конотопський (з центром у Конотопі), Охтирський (з центром в Охтирці), Роменській (з центром у Ромнах), Шосткинський (з центром у Шостці).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Так, Верховна Рада створила 5 укрупнених районів Чернігівської області замість 22 нинішніх районів.

А замість 27 старих районів Харківської області створили 7 укрупнених районів.

У Вінницькій області замість 27 створили 6 укрупнених районів.

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Рада створила 136 укрупнених районів
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