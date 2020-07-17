Рада в четыре раза сократила количество районов в Ривненской области

Верховная Рада создала 4 укрупненных района в Ривненской области вместо нынешних 16.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Центрами новых районов определены Ривне, Сарны, Дубно и Вараш.

Ривненский район будет в 4 раза больше остальных - его население составит 634,9 тыс. жителей.

В его состав войдут Острожский, Здолбуновский, Гощанский, Корецкий, Костопольский и Березновский районы.

Сарненский район будет увеличен до 213 тыс. жителей за счет присоединения Рокитновского и Дубровицкого районов.

В Дубенский район включены Радивиловский, Млиновский и Демидовский районы, поэтому его население составит 170,4 тыс. человек.

В свою очередь Владимирецкий и Заречененский районы объединены в Варашский район с населением 139 тыс. жителей.

Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Минстров 129 укрупненных районов.