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17 июля 2020, пятница, 17:31 144
Верховная Рада и партии 2020-07-17T18:00:01+03:00
Українські Новини
Рада в четыре раза сократила количество районов в Ривненской области

Рада в четыре раза сократила количество районов в Ривненской области

Елена Новикова
Верховная Рада, Децентрализация, Ривненская область, Районирование, Реформа децентрализации, Укрупнение районов
Въезд в Ривне. Фото: wikipedia.org
Въезд в Ривне. Фото: wikipedia.org

Верховная Рада создала 4 укрупненных района в Ривненской области вместо нынешних 16.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Центрами новых районов определены Ривне, Сарны, Дубно и Вараш.

Ривненский район будет в 4 раза больше остальных - его население составит 634,9 тыс. жителей.

В его состав войдут Острожский, Здолбуновский, Гощанский, Корецкий, Костопольский и Березновский районы.

Сарненский район будет увеличен до 213 тыс. жителей за счет присоединения Рокитновского и Дубровицкого районов.

В Дубенский район включены Радивиловский, Млиновский и Демидовский районы, поэтому его население составит 170,4 тыс. человек.

В свою очередь Владимирецкий и Заречененский районы объединены в Варашский район с населением 139 тыс. жителей.

Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Минстров 129 укрупненных районов.

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