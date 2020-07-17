Рада в чотири рази скоротила кількість районів у Рівненській області

Верховна Рада створила 4 укрупнених райони Рівненської області замість нинішніх 16.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Центрами нових районів визначені Рівне, Сарни, Дубно та Вараш.

Рівненський район буде в 4 рази більшим, ніж інші — його населення становитиме 634,9 тис. жителів.

До його складу увійдуть Острозький, Здолбунівський, Гощанський, Корецький, Костопільський та Березнівський райони.

Сарненський район буде збільшено до 213 тис. жителів за рахунок приєднання Рокитнівського та Дубровицького районів.

У Дубенський район включені Радивилівський, Млинівський та Демидівський райони, тому його населення становитиме 170,4 тис. осіб.

Володимирецький і Зарічнянський райони об'єднані у Варашський район з населенням 139 тис. жителів.

Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславського і ще один район — Вишгородський.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабінетом Міністрів 129 укрупнених районів.