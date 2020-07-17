підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 липня 2020, пʼятниця, 17:31 7
Верховна Рада і партії 2020-07-17T18:45:03+03:00
Українські Новини
Рада в чотири рази скоротила кількість районів у Рівненській області

Рада в чотири рази скоротила кількість районів у Рівненській області

Елена Новикова
рівненська область, райони, нові райони, Нові райони Рівненської області, Адмінреформа
В'їзд у Рівному. Фото: wikipedia.org
В'їзд у Рівному. Фото: wikipedia.org

Верховна Рада створила 4 укрупнених райони Рівненської області замість нинішніх 16.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Центрами нових районів визначені Рівне, Сарни, Дубно та Вараш.

Рівненський район буде в 4 рази більшим, ніж інші — його населення становитиме 634,9 тис. жителів.

До його складу увійдуть Острозький, Здолбунівський, Гощанський, Корецький, Костопільський та Березнівський райони.

Сарненський район буде збільшено до 213 тис. жителів за рахунок приєднання Рокитнівського та Дубровицького районів.

У Дубенський район включені Радивилівський, Млинівський та Демидівський райони, тому його населення становитиме 170,4 тис. осіб.

Володимирецький і Зарічнянський райони об'єднані у Варашський район з населенням 139 тис. жителів.

Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславського і ще один район — Вишгородський.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабінетом Міністрів 129 укрупнених районів.

Більше новин про: рівненська область райони нові райони Нові райони Рівненської області Адмінреформа

У Рівненській області пом'якшили карантин. Що дозв...
У Чернігівській області з 22 районів з'явилося 5 у...
У Волинській області замість 16 районів буде 4...
Кабмін пропонує в 4 рази скоротити кількість район...
Рада створила 136 укрупнених районів
У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу
Новини
Україна проти Росії: послуги американських юристів вже обійшлися в $28,3 млн 18:36
У липні ціни на черешню підскочили вдвічі, а на цибулю злегка знизилися, — УКАБ 18:30
Саакашвілі некомпетентний у питанні судової реформи, — юрист 18:30
Затіяне владою перекроювання районів викличе хаос на місцях, – Бойко 18:17
Лабораторія для тестування на коронавірус повинна бути в розпорядженні аеропорту, — МАУ 18:15
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ 12:14
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Олег Бахматюк. Фото: latifundist.com
Інститут Корецького вважає, що ВАКС не має права розглядати справу Бахматюка 15:14
Чорноморські портовики вийшли на мітинг проти російської експансії, - ЗМІ 08:45
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
Засновниця ТМ "Малятко" вимагає від влади зупинити рейдерство, – ЗМІ 17:22 Відео
більше новин
Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok