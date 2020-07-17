По Львовской области запустили еще три пригородные электрички

Акционерное общество "Укрзализныця" возобновило курсирование 3 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги (ЛЖД), в то время как с августа "Укрзализныця" обещает полноценно восстановить пассажирское сообщение.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

С 20 июля будут курсировать поезда №6353 "Здолбунов - Ковель", №6396/6395 "Ковель-Луцк" и №6352 "Луцк – Здолбунов".

Также "Укрзализныця" продлила маршрут еще 6 пригородных поездов.

Начиная с 20 июля поезд №6307 "Ковель - Иванычи" будет курсировать до Червонограда, поезд №6319 "Маневичи - Ковель" будет отправляться со станции "Сарны", поезд №6320 "Ковель - Маневичи" будет прибывать на станцию "Сарны", поезд №6470/6469 "Коломыя - Снятын" будет курсировать до Черновцов.

С 21 июля поезд №6302 "Иванычи - Ковель" будет отправляться из Червонограда, поезд №6470/6469 "Снятын - Коломыя" будет отправляться из Черновцов.

Ранее Українські Новини сообщали, "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов.

Кроме того, "Укрзализныця" запустила продажи билетов на "Подольский экспресс".

Также Українські Новини собрали полный список всех поездов, которые курсируют на морские курорты и туристические направления во время карантина.