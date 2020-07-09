"Укрзализныця" открыла продажу билетов на "Подольский экспресс"

Акционерное общество "Укрзализныця" открыло продажу билетов на поезд №769/757-770/758 "Киев – Каменец-Подольский – Могилев-Подольский", известный как "Подольский экспресс".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"С сегодняшнего дня, 9 июля, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд №769/757-770/758 "Киев – Каменец-Подольский – Могилев-Подольский". Поезд будет останавливаться в Виннице, Жмеринке, Хмельницком и других городах", - говорится в сообщении.

Курсирование "Подольского экспресса" возобновится 17 июля; первый поезд отправится из Киева в 14:55 и прибудет в Каменец-Подольский в 22:49.

В парные числа в состав поезда будет включена группа вагонов следованием до Могилева-Подольского.

В обратном направлении поезд будет курсировать с 18 июля.

На данный момент предусмотрено ограничение касаемо продажи билетов на этот поезд – 50% от общего количества мест.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов.



Кроме того, список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина.







