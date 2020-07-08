Морские курорты и туристические направления. Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина

"Укрзализныця" с 1 июня начала возобновлять курсирование поездов, среди них поезда к морским курортам, на запад страны и другие популярные направления. Українські Новини собрали список всех поездов дальнего направления. Поезда к морским курортам Поезд №116\/115 "Киев — Бердянск"Поезд №10\/9 "Киев — Мариуполь"Поезд №12\/11 "Киев - Новоалексеевка"Поезд №768\/767 "Киев - Херсон"Поезд №102\/101 "Киев - Херсон"Поезд №761\/762 "Киев - Одесса"Поезд №375\/376 "Харьков - Херсон"Поезд №261\/262 "Харьков - Бердянск"Поезд №86\/85 "Львов - Новоалексеевка"Поезд №12\/11 "Львов – Одесса"Поезд №110\/109 "Львов - Херсон"Поезд №88\/87 "Ковель - Новоалексеевка"Поезд №282\/281 "Хмельницкий - Геническ"Поезд №53\/54 "Днипро - Одесса" Поезда из Киева Поезд №743\/744 "Дарница, Киев – Львов"Поезд №715\/716 "Киев – Львов"Поезд №91\/92 "Киев – Львов"Поезд №7\/8 "Киев - Ивано-Франковск"Поезд №749\/750 "Киев - Ивано-Франковск"Поезд №29\/30 "Киев - Ужгород" Поезд №125\/126 "Киев - Константиновка"Поезд №711\/712 "Киев-Константиновка"Поезд №791\/792 "Киев-Кременчуг"Поезд №782\/781 "Киев - Черкассы"Поезд №790\/789 "Киев - Кропивницкий"Поезд №721\/722 "Киев-Харьков"Поезд №726\/725 "Киев-Харьков"Поезд №740\/739 "Киев-Кривой Рог"Поезд №37\/38 "Киев - Запорожье"Поезд №738\/737 "Киев - Запорожье"Поезд №732\/731 "Киев - Запорожье"Поезд №774\/773 "Киев - Шостка"Поезд №20\/19 "Киев - Лисичанск"Поезд №136\/135 "Киев - Покровск"Поезд №734\/733 "Киев-Покровск"Другие направления Поезд №17\/18 "Харьков - Ужгород"Поезд №15\/16 "Харьков - Ивано-Франковск"Поезд №81\/82 "Харьков-Новоалексеевка"Поезд №63\/64 "Харьков-Киев"Поезд №106\/105 "Одесса - Киев"Поезд №8\/7 "Одесса-Харьков"Поезд №4\/3 "Запорожье - Ужгород"Поезд №772\/771 "Хмельницкий — Киев"Поезд №779\/780 "Сумы — Винница"Поезд №20\/19 "Лисичанск-Киев"Поезд №1\/2 "Ивано-Франковск - Константиновка"Поезд №98\/97 "Ковель - Киев"Поезд №79\/80 "Днипро - Киев" Поезд №76\/75 "Кривой Рог - Киев" Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов. Кроме того, "Укрзализныця" продлила маршрут поезда "Киев – Лисичанск" до Попасной.