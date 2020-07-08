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08 июля 2020, среда, 11:41 390 Список
Общество 2020-07-08T12:45:02+03:00
Українські Новини
Морские курорты и туристические направления. Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина

Морские курорты и туристические направления. Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина

Валерия Драгомирова
Укрзализныця, Билеты на поезда, Пассажирские перевозки, Железнодорожное сообщение
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

"Укрзализныця" с 1 июня начала возобновлять курсирование поездов, среди них поезда к морским курортам, на запад страны и другие популярные направления. 

Українські Новини собрали список всех поездов дальнего направления. 

Поезда к морским курортам

Поезд №116/115 "Киев — Бердянск"
Поезд №10/9 "Киев — Мариуполь"
Поезд №12/11 "Киев - Новоалексеевка"
Поезд №768/767 "Киев - Херсон"
Поезд №102/101 "Киев - Херсон"
Поезд №761/762 "Киев - Одесса"
Поезд №375/376 "Харьков - Херсон"
Поезд №261/262 "Харьков - Бердянск"
Поезд №86/85 "Львов - Новоалексеевка"
Поезд №12/11 "Львов – Одесса"
Поезд №110/109 "Львов - Херсон"
Поезд №88/87 "Ковель - Новоалексеевка"
Поезд №282/281 "Хмельницкий - Геническ"
Поезд №53/54 "Днипро - Одесса"

Поезда из Киева

Поезд №743/744 "Дарница, Киев – Львов"
Поезд №715/716 "Киев – Львов"
Поезд №91/92 "Киев – Львов"
Поезд №7/8 "Киев - Ивано-Франковск"
Поезд №749/750 "Киев - Ивано-Франковск"
Поезд №29/30 "Киев - Ужгород" 
Поезд №125/126 "Киев - Константиновка"
Поезд №711/712 "Киев-Константиновка"
Поезд №791/792 "Киев-Кременчуг"
Поезд №782/781 "Киев - Черкассы"
Поезд №790/789 "Киев - Кропивницкий"
Поезд №721/722 "Киев-Харьков"
Поезд №726/725 "Киев-Харьков"
Поезд №740/739 "Киев-Кривой Рог"
Поезд №37/38 "Киев - Запорожье"
Поезд №738/737 "Киев - Запорожье"
Поезд №732/731 "Киев - Запорожье"
Поезд №774/773 "Киев - Шостка"
Поезд №20/19 "Киев - Лисичанск"
Поезд №136/135 "Киев - Покровск"
Поезд №734/733 "Киев-Покровск"

Другие направления

Поезд №17/18 "Харьков - Ужгород"
Поезд №15/16 "Харьков - Ивано-Франковск"
Поезд №81/82 "Харьков-Новоалексеевка"
Поезд №63/64 "Харьков-Киев"
Поезд №106/105 "Одесса - Киев"
Поезд №8/7 "Одесса-Харьков"
Поезд №4/3 "Запорожье - Ужгород"
Поезд №772/771 "Хмельницкий — Киев"
Поезд №779/780 "Сумы — Винница"
Поезд №20/19 "Лисичанск-Киев"
Поезд №1/2 "Ивано-Франковск - Константиновка"
Поезд №98/97 "Ковель - Киев"
Поезд №79/80 "Днипро - Киев" 
Поезд №76/75 "Кривой Рог - Киев"


Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов

Кроме того, "Укрзализныця" продлила маршрут поезда "Киев – Лисичанск" до Попасной. 

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