"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов

Акционерное общество "Укрзализныця", которое продлило маршрут поезда "Киев – Лисичанск" до Попасной, возобновило курсирование еще 12 пригородных поездов.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українські Новини.

"Укрзализныця" продолжает постепенно возобновлять пассажирские железнодорожные перевозки. Так, назначено курсирование еще 12 пригородных поездов. В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 5 из 12 поездов будут курсировать между Киевом и городами-сателитами: №7001 "Борщаговка – Клавдиево", №7006 "Буча – Святошин", №6670 "Бородянка – Борщаговка", №7010 "Клавдиево – Борщаговка", №612 "Клавдиево – Борщаговка".

Также будут курсировать пригородные поезда №6016 "Фастов – Киев", №6814 "Киев-Волынский – Яготин", №6823 "Яготин – Киев-Волынский", №6931 "Нежин – Киев-Волынский", №6932 "Киев-Волынский – Нежин", №6506 "Плавни – Запорожье-2", №6004 "Камянское-Пассажирское – Днепр-Главный".

Обязательным для все пассажиров и работников железной дороги является использование средств индивидуальной защиты.

Контроль за выполнением противоэпидемических мер будет осуществляться поездной бригадой; при обнаружении нарушений железнодорожники будут вызывать сотрудников Нацполиции.

Как сообщали Українські Новини, в Волынской и Ривненской областях "Укрзализныця" частично возобновила курсирование пригородных поездов.

Также акционерное общество открыло продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования к морским курортам.