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17 июля 2020, пятница, 16:51 91
Транспорт 2020-07-17T16:51:10+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 3 поезда в Черновцы

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 3 поезда в Черновцы

Ирина Николенко
Пассажирский поезд, Укрзализныця, Билеты на поезда, Железнодорожное сообщение, ж/д сообщение, Поезда
Укрзализныця
Укрзализныця

После того, как Акционерное общество "Укрзализныця" запустило курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине, перевозчик открыл продажу билетов на три поезда в Черновцы.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Со следующей недели будут курсировать такие поезда: №136/135 "Черновцы – Одесса" ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы – с 22 июля;

№702/701 "Львов – Черновцы" будет отправляться из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга);

№7/8 "Киев – Черновцы" будет курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов – с 22 июля.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" с 16 июля начала продажу билетов на 100% мест в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, это касается и транзитных поездов через Киев.

Также "Укрзализныця" продлила маршрут поезда "Киев – Лисичанск" до станции Попасная в Луганской области.

С 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования. 

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