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07 июля 2020, вторник, 17:50 265
Транспорт 2020-07-07T18:15:02+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" продлила маршрут поезда "Киев – Лисичанск" до Попасной. Когда будет курсирование

"Укрзализныця" продлила маршрут поезда "Киев – Лисичанск" до Попасной. Когда будет курсирование

Ирина Николенко
Пассажирский поезд, Укрзализныця, Поездка, Попасная, Билеты на поезда, Железнодорожное сообщение
Укрзализныци. Фото: Facebook/Укрзализныця
Укрзализныци. Фото: Facebook/Укрзализныця

После того, как "Укрзализныця" возобновила дальнее сообщение в Славянск Донецкой области, перевозчик продлил маршрут поезда №20/19 "Киев – Лисичанск" до станции Попасная (Луганская область).

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" со ссылкой на исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, передают Українські Новини.

"Укрзализныця" уже получила соответствующее соглашение от Министерства обороны Украины. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующие коррективы в расписание движения поезда", – сообщил Юрик.

Начало курсирования поезда до станции Попасная планируется на 10 июля.

Юрик также подчеркнул, что необходимо развивать железнодорожные маршруты на востоке страны.

"Очень важно максимально возобновить железнодорожное сообщение, которое было утрачено впоследствии аннексии части территории Украины на востоке. Но при этом мы должны соблюдать все меры и удостовериться, что наши пассажиры будут в безопасности", – отметил Юрик.

Как сообщали Українські Новини, в Волынской и Ривненской областях "Укрзализныця" частично возобновила курсирование пригородных поездов.

Также акционерное общество открыло продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования к морским курортам.

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