Власти сократили количество районов во Львовской области почти в 3 раза

Верховная Рада создала 7 укрупненных районов во Львовской области вместо 20. За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, созданы Дрогобычский район (с административным центром в Дрогобыче), Золочевский (с центром в Золочеве), Львовский (с центром во Львове), Самбирский (с центром в Самбире), Стрийский (с центром в Стрие), Червоноградский (с центром в Червонограде) и Яворовский (с центром в Яворове).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Минстров 129 укрупненных районов.