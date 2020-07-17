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17 июля 2020, пятница, 16:42 181
Верховная Рада и партии 2020-07-17T17:30:02+03:00
Українські Новини
Власти сократили количество районов во Львовской области почти в 3 раза

Власти сократили количество районов во Львовской области почти в 3 раза

Елена Новикова
Децентрализация, Львовская область, Районирование, Реформа децентрализации, Укрупнение районов
Львов. Фото: pixabay
Львов. Фото: pixabay

Верховная Рада создала 7 укрупненных районов во Львовской области вместо 20. За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, созданы Дрогобычский район (с административным центром в Дрогобыче), Золочевский (с центром в Золочеве), Львовский (с центром во Львове), Самбирский (с центром в Самбире), Стрийский (с центром в Стрие), Червоноградский (с центром в Червонограде) и Яворовский (с центром в Яворове).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Минстров 129 укрупненных районов.

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