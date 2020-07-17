У Львівській області буде 7 районів замість 20

Верховна Рада створила 7 укрупнених районів у Львівській області замість 20. За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створено Дрогобицький район (з адміністративним центром у Дрогобичі), Золочівський (з центром у Золочеві), Львівський (з центром у Львові), Самбірський (з центром у Самборі), Стрийський (з центром у Стрії), Червоноградський (з центром у Червонограді) і Яворівський (з центром у Яворові).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславського і ще один Вишгородський район.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених району замість запропонованих Кабінетом Минстров 129 укрупнених районів.