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17 июля 2020, пятница, 15:31 162
Общество 2020-07-17T16:15:02+03:00
Українські Новини
В следующем году в Киеве хотят сделать капитальный ремонт Майдана Незалежности и Крещатика

В следующем году в Киеве хотят сделать капитальный ремонт Майдана Незалежности и Крещатика

Ольга Фандорина
КГГА, Ремонт, Майдан Незалежности, Капитальный ремонт
Фонтан на Майдане Независимости. Фото: kyivvodfond.com.ua
Фонтан на Майдане Независимости. Фото: kyivvodfond.com.ua

Киевская власть планирует провести капитальный ремонт Майдана Незалежности и улицы Крещатик в 2021 году.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Мы планируем капитальный ремонт Майдана Незалежности и главной улицы Крещатик. Эти работы запланированы на следующий год", - сказал мэр.

Он отметил, что на Майдане планируется замена гранитного покрытия, новое освещение, реконструкция лифтов и подземных переходов, а также наземных переходов на пересечении с улицей Михайловской.

На данный момент план капитального ремонта еще разрабатывается.

Как сообщали Українськi Новини, ранее обещалось, что мост Метро в Киеве отремонтируют до 2022 года.

Также сообщалось, что в Киеве пройдет капитальный ремонт одной из важнейших площадей на Левом берегу.

Из 28 запланированных на ремонт дорог в Киевской области ремонтные работы начались на 6.

Сообщается, что Зеленский пообещал отремонтировать 220 опорных больниц в 2020 году.

А тем временем, в центре Днипра дождем смыло новую брусчатку за 102 миллиона гривен.

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