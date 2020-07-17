В следующем году в Киеве хотят сделать капитальный ремонт Майдана Незалежности и Крещатика

Киевская власть планирует провести капитальный ремонт Майдана Незалежности и улицы Крещатик в 2021 году.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Мы планируем капитальный ремонт Майдана Незалежности и главной улицы Крещатик. Эти работы запланированы на следующий год", - сказал мэр.

Он отметил, что на Майдане планируется замена гранитного покрытия, новое освещение, реконструкция лифтов и подземных переходов, а также наземных переходов на пересечении с улицей Михайловской.

На данный момент план капитального ремонта еще разрабатывается.

Как сообщали Українськi Новини, ранее обещалось, что мост Метро в Киеве отремонтируют до 2022 года.

Также сообщалось, что в Киеве пройдет капитальный ремонт одной из важнейших площадей на Левом берегу.

Из 28 запланированных на ремонт дорог в Киевской области ремонтные работы начались на 6.

Сообщается, что Зеленский пообещал отремонтировать 220 опорных больниц в 2020 году.

А тем временем, в центре Днипра дождем смыло новую брусчатку за 102 миллиона гривен.