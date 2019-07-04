В Киеве пройдет капитальный ремонт одной из важнейших площадей на Левом берегу, – КГГА

Дарницкую площадь капитально отремонтируют. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, пишет сайт Киева.

"Готовимся к капитальному ремонту Дарницкой площади. По планам к 2020 году высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном будет покрыто проезжую часть площади. Этому покрытию характерно высокое содержание щебня плотных горных пород, который образует каменный скелет, не поддается деформациям. Кроме этого, будет заменено тротуары на ФЭМ-покрытие, обновлено пешеходные переходы и установлено современное LED-освещение", - написал Дмитрий Давтян.

В частности, как отметил заместитель председателя КГГА, Дарницкая площадь - один из самых загруженных транспортных узлов Левого берега, которым ежедневно пользуются тысячи автомобилей, поэтому движение площадью на время выполнения работ будет ограничено частично.

Также Дмитрий Давтян сообщил, что гарантийный срок новой проезжей части составит 5 лет, а соответствие между качеством дорог и стоимостью дорожных работ будет мониторить международная инициатива CoST.