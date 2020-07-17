У наступному році в Києві хочуть зробити капітальний ремонт Майдану Незалежності і Хрещатика

Київська влада розробляє план капітального ремонту Майдану Незалежності та вулиці Хрещатик, який заплановано провести у 2021 році. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини. "Ми плануємо капітальний ремонт Майдану Незалежності і головної вулиці Хрещатик. Ці роботи заплановані на наступний рік", - сказав мер. Він зазначив, що на Майдані планується заміна гранітного покриття, нове освітлення, реконструкція ліфтів та підземних переходів, а також наземних переходів на перетині з вулицею Михайлівською. На даний момент план капітального ремонту ще розробляється. Як повідомляли Українські Новини, кияни розкритикували проведену мером Києва Віталієм Кличком реконструкцію Покровської вулиці, яка розпочалася ще в листопаді 2019 року. Киянин Данило Мовчан вказав на недоліки ремонту. Тим часом в КМДА заявили про наміри щодо капітального ремонту Даницької площі Києва, яка є одним із найзавантаженіших транспортних вузлів Лівого берега. Планується замінити тротуари, оновити пішохідні переходити, встановити нове освітлення та вкрити високоміцним щебенево-мастичним асфальтобетоном проїжджу частину площі Крім того, затверджено план реконструкції Пейзажної алеї, на ремонт якої виділено 136 млн гривень.