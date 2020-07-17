У наступному році в Києві хочуть зробити капітальний ремонт Майдану Незалежності і Хрещатика

Київська влада розробляє план капітального ремонту Майдану Незалежності та вулиці Хрещатик, який заплановано провести у 2021 році.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Ми плануємо капітальний ремонт Майдану Незалежності і головної вулиці Хрещатик. Ці роботи заплановані на наступний рік", - сказав мер.

Він зазначив, що на Майдані планується заміна гранітного покриття, нове освітлення, реконструкція ліфтів та підземних переходів, а також наземних переходів на перетині з вулицею Михайлівською.

На даний момент план капітального ремонту ще розробляється.

Як повідомляли Українські Новини, кияни розкритикували проведену мером Києва Віталієм Кличком реконструкцію Покровської вулиці, яка розпочалася ще в листопаді 2019 року. Киянин Данило Мовчан вказав на недоліки ремонту.

Тим часом в КМДА заявили про наміри щодо капітального ремонту Даницької площі Києва, яка є одним із найзавантаженіших транспортних вузлів Лівого берега. Планується замінити тротуари, оновити пішохідні переходити, встановити нове освітлення та вкрити високоміцним щебенево-мастичним асфальтобетоном проїжджу частину площі

Крім того, затверджено план реконструкції Пейзажної алеї, на ремонт якої виділено 136 млн гривень.