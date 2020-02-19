Зеленский пообещал отремонтировать 220 опорных больниц в 2020 году

Президент Владимир Зеленский обещает, что в текущем году будут отремонтированы 220 опорных больниц. Об этом он сообщил в ходе посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения (Киевская область), передают Українськi Новини.

"Мы нашли средства, которых не было в министерстве. Отдельные средства - от денег "Нефтегаза". 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году", - сказал он.

Опорные больницы - это медицинские учреждения, которые оказывают экстренную помощь и основные медицинские услуги, путь к которым не превышает часа.

Также Зеленский сообщил, что на текущей неделе соберет коллегию из выдающихся врачей для обсуждения медреформы.

Как сообщали Українськi Новини, в конце 2019 года Зеленский поручил Министерству здравоохранения усовершенствовать систему экстренной медпомощи.

Кроме того, в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума.

Тем временем, одна из больниц Киевской области в селе Мироноовка согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев.