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17 июля 2020, пятница, 13:47 41
Общество 2020-07-17T13:47:01+03:00
Українські Новини
Полиция составила 566 протоколов за нарушение карантина на рынках и в заведениях питания

Полиция составила 566 протоколов за нарушение карантина на рынках и в заведениях питания

Ирина Николенко
Киев, Кафе, Рынки, рестораны, карантин в Киеве, Нарушение карантина, Карантинные ограничения
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

После того, как полиция составила 97 админпротоколов за нарушение правил карантина развлекательными заведениями в выходные в Киеве, правоохранители составили еще 566 протоколов за нарушение карантина ресторанами, кафе, магазинами и рынками в Киеве.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"За полторы недели проверили 1,5 тыс. ресторанов, кафе, магазинов и рынков. Составили 566 протоколов о нарушении", – сказал мэр.

По его словам, за это время закрыли 7 развлекательных заведений.

Как сообщали Українськi Новини, Киев закрыл еще три развлекательных заведения из-за нарушения карантинных ограничений. Также правоохранители составили 446 протоколов о нарушении.

Кроме того, полиция прекратила работу еще одного ночного заведения – стриптиз-клуба Dolls, который работал позже установленного срока – 22:00.

Также Киевская городская государственная администрация закрыла 4 ночных клуба из-за нарушения карантинных ограничени и работы после установленного времени - 22:00.

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