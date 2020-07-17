Полиция составила 566 протоколов за нарушение карантина на рынках и в заведениях питания

После того, как полиция составила 97 админпротоколов за нарушение правил карантина развлекательными заведениями в выходные в Киеве, правоохранители составили еще 566 протоколов за нарушение карантина ресторанами, кафе, магазинами и рынками в Киеве.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"За полторы недели проверили 1,5 тыс. ресторанов, кафе, магазинов и рынков. Составили 566 протоколов о нарушении", – сказал мэр.

По его словам, за это время закрыли 7 развлекательных заведений.

Как сообщали Українськi Новини, Киев закрыл еще три развлекательных заведения из-за нарушения карантинных ограничений. Также правоохранители составили 446 протоколов о нарушении.

Кроме того, полиция прекратила работу еще одного ночного заведения – стриптиз-клуба Dolls, который работал позже установленного срока – 22:00.

Также Киевская городская государственная администрация закрыла 4 ночных клуба из-за нарушения карантинных ограничени и работы после установленного времени - 22:00.