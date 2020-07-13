Полиция составила около сотни админпротоколов за нарушение карантина в развлекательных заведениях Киева

После того, как в Киеве закрыли 3 заведения за нарушение карантина, полиция составила 97 админпротоколов за нарушение правил карантина развлекательными заведениями в выходные в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"За последние двое суток мобильные группы столичной полиции проверили 531 заведение хозяйственной деятельности по предоставлению различных услуг и составили 97 административных протоколов за нарушение условий карантина, который предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от 34 до 170 000 гривен", – сказано в нем.

Работники полиции Киева продолжают проверять развлекательные заведения и заведения общественного питания относительно соблюдения карантина.

Кроме того, правоохранители постоянно напоминают владельцам и сотрудникам указанных объектов об административной и уголовной ответственности за нарушение требований законодательства о противодействии распространению коронавирусной инфекции.

По результатам проверки 531 заведения хозяйственной деятельности (развлекательные заведения, заведения общественного питания и торговли) в 97, среди которых 28 ночных клубов, дискотек, выявлены нарушения карантинных ограничений,

За невыполнение требований ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве закрыли ночной стриптиз-клуб Dolls, который работал позже установленного срока.

Также за 2 дня правоохранители составили 355 протоколов о нарушениях карантина в кафе и ресторанах.