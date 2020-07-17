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17 июля 2020, пятница, 14:11 380
Общество 2020-07-17T14:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве планируют запустить оплату за проезд банковской картой уже с октября

В Киеве планируют запустить оплату за проезд банковской картой уже с октября

Валерия Драгомирова
Киев, Банковская карта, оплата проезда
Карточка. Фото: pixabay
Карточка. Фото: pixabay

И пока в Киеве отложили переход на е-билет и разрешил льготникам ездить бесплатно, пассажиры смогут оплачивать проезд в наземном коммунальном транспорте банковскими картами к октябрю.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Кличко сообщил, что необходимое оборудование уже готово.

"Дело за "Ощадбанком", который, как государственный банк, должен сертифицировать валлидаторы для того, чтоб можно было осуществлять оплату банковскими картами Visa и Mastercard. Ожидаем, что к октябрю "Ощадбанк" закончит сертификацию и пассажиры смогут оплачивать проезд в наземном коммунальном транспорте банковскими картами", - сказал Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, Киев не планирует повышать тарифы на проезд в городском электротранспорте.


Ранее Киев заявил о готовности отложить введение единого е-билета до 2021 для законодательного урегулирования проезда льготников.

Также мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко заявлял, что с 1 июля с введением единого е-билета льготники, не являющиеся киевлянами, должны оплачивать проезд в общественном коммунальном транспорте на общих основаниях.

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В Киеве планируют запустить оплату за проезд банковской картой уже с октября
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