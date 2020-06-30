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30 июня 2020, вторник, 09:12 1278
Транспорт 2020-06-30T09:13:03+03:00
Українські Новини
С завтрашнего дня Киев изменит условия проезда для льготников. Кого это коснется

С завтрашнего дня Киев изменит условия проезда для льготников. Кого это коснется

Елизавета Кесельман
Киев, Проезд, Льготники, Проезд в общественном транспорте
Общественный транспорт. Фото: pixabay
Общественный транспорт. Фото: pixabay

Со среды, 1 июля, киевские власти изменят условия проезда в общественном транспорте для  "льготников", в число которых войдут также участники боевых действий и иногородние. О новых правилах проезда для всех категорий рассказали в НВ. 

Мэр Киева Владимир Кличко 12 июня объяснил, что Киев "вынужден" пойти на такие шаги, поскольку государственный бюджет не компенсирует столичным перевозчикам услуги по льготному проезду пассажиров, не зарегистрированных в Киеве.

Изменения коснутся тех граждан, которые зарегистрированы в других городах Украины , но хотят воспользоваться правом на льготный проезд. Для этого им необходимо предпринять следующие меры:

  • приобрести билет любым удобным способом;
  • воспользоваться им в общественном транспорте;
  • сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), чек за оплату проезда или банковскую выписку — при оплате банковской картой;
  • обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.
  • Льготники-киевляне, зарегистрированные в столице, будут и после 1 июля пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета — по карте киевлянина.
  • Оформить ее можно в любом отделении Ощадбанка

С 1 июля воспользоваться киевским городским транспортом можно будет исключительно по электронному билету (для большинства граждан) или по карте киевлянина (для пассажиров-льготников, зарегистрированных в Киеве).

Таким образом все те, кто до сих пор мог предъявлять для льготного проезда бумажные документы (обладатели удостоверений УБД (участника боевых действий); лица с инвалидностью, "чернобыльцы" и т. д.) с 1 июля обязаны пользоваться только карточкой киевлянина.

10 июня об этом предупредил пассажиров Киевский метрополитен.

В ведомстве также обнародовали полный список льготников, которые могут пользоваться правом бесплатного проезда в метро при наличии карточки киевлянина.

Чтобы оформить муниципальную карточку киевлянина, которая дает право льготного проезда соответствующим категориям граждан, необходимо обратиться в одно из отделений Ощадбанка.

При себе необходимо иметь:

  1. паспорт;
  2. идентификационный код;
  3. документы, подтверждающие право на получение карточки киевлянина (если человек зарегистрирован в другом городе, но учится либо работает в Киеве — ученический билет, студенческий билет, справка с места работы);
  4. удостоверение, дающее право на льготы (удостоверени УБД, "чернобыльца" ит.д.);
  5. справка переселенца (при наличии);
  6. по желанию — фотографию 3×4 или 4x6 (по желанию заявителя, фотография сканируется с паспорта — в таком случае фотографию предоставлять не нужно).

Как сообщали Українські Новини, с 25 мая Киев возобновил работу метрополитена. Платить за проезд можно при помощи электронных билетов. 

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