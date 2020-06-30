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30 июня 2020, вторник, 15:49 1767
Транспорт 2020-06-30T16:00:01+03:00
Українські Новини
Киев отложил переход на е-билет и разрешил льготникам ездить бесплатно

Киев отложил переход на е-билет и разрешил льготникам ездить бесплатно

Кира Молчанова
Киев, КГГА, Общественный транспорт, Льготный проезд, Е-билет
Автобус. Транспорт. Фото: информатор
Автобус. Транспорт. Фото: информатор

Киевская городская государственная администрация продлила условия льготного проезда в городском общественном транспорте и отложила переход на единый электронный билет на проезд в транспорте до 1 января 2021 года.

 Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.

 Согласно ему, льготные категории пассажиров, имеющих право бесплатного проезда, в том числе в случае если они не являются киевлянами, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме до конца года.

 В частности, льготники смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года.

 Учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых.

 Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготным поездками.

 Согласно распоряжению КГГА № 931 от 26 июня введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте перенесено с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.

 В сообщении КГГА отмечается, что система электронного билета технически готова к внедрению и полноценно работает в городском общественном транспорте с 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, Киев заявил о готовности отложить введение единого е-билета до 2021 для законодательного урегулирования проезда льготников.

Ранее мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко заявлял, что с 1 июля с введением единого е-билета льготники, не являющиеся киевлянами, должны оплачивать проезд в общественном коммунальном транспорте на общих основаниях.

Ранее планировалось завершить эксперимент по введению электронного билета 30 октября 2019 года и с 31 октября 2019 года ввести в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Затем КГГА отложила введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте до апреля 2020 года, а затем - до июля.

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Киев отложил переход на е-билет и разрешил льготникам ездить бесплатно
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