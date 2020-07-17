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17 липня 2020, пʼятниця, 14:11 13
Транспорт 2020-07-17T17:00:04+03:00
Українські Новини
У Києві планують запустити оплату за проїзд банківської карткою вже з жовтня

У Києві планують запустити оплату за проїзд банківської карткою вже з жовтня

Валерия Драгомирова
оплата проїзду, проїзд, Транспорт в Києві
Картка. Фото: pixabay
Картка. Фото: pixabay

Пасажири в Києві зможуть оплачувати проїзд в наземному комунальному транспорті банківськими картами до жовтня в той час, яік в столиці відклали перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Кличко повідомив, що необхідне обладнання вже готове.

"Справа за "Ощадбанком", який, як державний банк, має сертифікувати валідатори для того, щоб можна було здійснювати оплату банківськими картками Visa і Mastercard. Очікуємо, що до жовтня "Ощадбанк" закінчить сертифікацію і пасажири зможуть оплачувати проїзд в наземному комунальному транспорті банківськими картами", - сказав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, Київ не планує підвищувати тарифи на проїзд у міському електротранспорті.Раніше Київ заявив про готовність відкласти введення єдиного е-квитка до 2021 для законодавчого врегулювання проїзду пільговиків.

Також мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко заявляв, що з 1 липня з введенням єдиного е-квитка пільговики, які не є киянами, повинні оплачувати проїзд в громадському комунальному транспорті на загальних підставах.

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