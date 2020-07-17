США открыли въезд для студентов из Европы

В частности, ограничения на поездки из стран Европы президент Дональд Трамп ввел кщк 13 марта в связи с распространением коронавируса в мире. В администрации президента заявили, что если бы не закрыли границы с ЕС - могло погибнуть более 3 млн американцев в США.

"Студенты в европейских странах, у которых уже есть визы для обучения в Соединенных Штатах, освобождаются от запрета, согласно меморандуму", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США заявляли о намерениях заставить выехать всех иностранных студентов, если учебный год начнется дистанционно.

В то же время, президент США Дональд Трамп намерен открыть школы осенью, несмотря на новые антирекорды по суточному заболеванию коронавирусом.

Тем временем в Западной Европе возвращают карантинные ограничения из-за новых вспышек коронавируса.