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17 июля 2020, пятница, 12:38 116
Америка 2020-07-17T13:00:02+03:00
Українські Новини
США открыли въезд для студентов из Европы

США открыли въезд для студентов из Европы

Елизавета Кесельман
США, Европа, Студенты, Коронавирус в США, Въезд для иностранцев
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

Несмотря на то, что Соединенные штаты фиксируют новые антирекорды по суточному заболеванию коронавирусом, власти приняли решение открыть въезд в страну для студентов, прибывающих из стран Европы. Об этом сообщает Reuters.

В частности, ограничения на поездки из стран Европы президент Дональд Трамп ввел кщк 13 марта в связи с распространением коронавируса в мире. В администрации президента заявили, что если бы не закрыли границы с ЕС - могло погибнуть более 3 млн американцев в США.

"Студенты в европейских странах, у которых уже есть визы для обучения в Соединенных Штатах, освобождаются от запрета, согласно меморандуму", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США заявляли о намерениях заставить выехать всех иностранных студентов, если учебный год начнется дистанционно. 

В то же время, президент США Дональд Трамп намерен открыть школы осенью, несмотря на новые антирекорды по суточному заболеванию коронавирусом. 

Тем временем в Западной Европе возвращают карантинные ограничения из-за новых вспышек коронавируса.

 

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