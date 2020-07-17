В США фиксируют новый антирекорд по суточному заболеванию коронавирусом

В Соединенных штатах продолжают фиксировать новые антирекорды по заболеванию коронавирусом за сутки. Об этом сообщает The New York Times.

Как передает ведомство, за прощлые сутки обнаружено около 75 600 случаев. Предыдущий рекорд был установлен 10 ибля. Тогда сообщалось о 68 241 новом случае COVID-19.

Отмечается, что это 11-й раз за последний месяц, когда был побит рекорд. Данные включают в себя более 5 тыс. случаев в округе Бексар, штат Техас, где цифры выросли из-за отставания в получении результатов тестирования.

Всего за время пандемии в США коронавирусом заразились свыше 3,7 миллиона человек. Жертвами осложнений стали 141 тысяча жителей страны. От COVID-19 уже избавились почти 1,7 миллиона американцев.

Как сообщали Українські Новини, действующий президент США Дональд Трамп хочет восстановить учебный год в обычном режиме осенью, несмотря на 3 миллиона заболевших.

Кроме того, пандемия коронавируса в Америке унесла больше жизней, чем Первая мировая война.

А ранее Трамп выражал надежды на то, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек.