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  • Трамп хочет открыть школы в США осенью, несмотря на 3 млн больных коронавирусом
07 июля 2020, вторник, 10:31 50
Америка 2020-07-07T10:45:02+03:00
Українські Новини
Трамп хочет открыть школы в США осенью, несмотря на 3 млн больных коронавирусом

Трамп хочет открыть школы в США осенью, несмотря на 3 млн больных коронавирусом

Елизавета Кесельман
США, Америка, Дональд Трамп, Коронавирус в США
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

Количество инфицированных коронавирусом в Соединенных штатах стремительно продолжает расти. Ежедневно в США фиксируют более 40 тысяч новых случаев заболеваний CoVid-19. Число инфицированных в стране, по последним данным, превысило 3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

Так, суточный прирост составляет почти 45 тысяч граждан, почти столько же заразились позавчера. 

Несмотря на растущее число больных, смертность в США от коронавируса находится на очень низком уровне. Так, за последние несколько дней умерло около 500 человек, в то время как еще несколько недель назад США сообщали о минимум 1000 умерших ежедневно.

Как заявил президент США Дональд Трамп, снижение смертности от коронавируса позволит восстановлению учебного процесса и других сфер деятельности уже этой осенью. 

"Число смертей в США значительно ниже, более чем в десять раз с начала пандемии. Школы должны быть открыты осенью", - заявил Трамп в своем Twitter.

Как сообщали Українські Новини, ранее США поставили новый антирекорд по коронавирусу в мире. За сутки заразились более 212 тыс. человек

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