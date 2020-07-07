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  • В США могут заставить выехать всех иностранных студентов, если учебный год начнется дистанционно
07 июля 2020, вторник, 13:10 354
Америка 2020-07-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
В США могут заставить выехать всех иностранных студентов, если учебный год начнется дистанционно

В США могут заставить выехать всех иностранных студентов, если учебный год начнется дистанционно

Елизавета Кесельман
США, Америка, выдача виз, иностранные студенты, обучение заграницей
Студенты. Фото: pixabay
Студенты. Фото: pixabay

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп намерен открыть школы осенью, несмотря на 3 млн инфицированных коронавирусом, иностранным студентам, обучающимся в США стоит опасаться, ведь если учебный год начется дистанционно, они вынуждены будут уехать из страны. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на новые рекомендации Иммиграционной и таможенной полиции страны.

Как отмечается, иностранцам, которые получают образование в ВУЗах, где обучение полностью будет происходить в Сети, не будут выдавать виз. По крайней мере часть занятий должна проходить в очной форме, чтобы студенты могли оставаться в США.

В то же время, американский совет по вопросам образования, который представляет руководства университетов, заявил, что рекомендации являются неприемлимыми и запутают студентов, поскольку учебные заведения сейчас ищут возможность безопасного восстановления образовательного процесса.

По мнению президента Совета Терри Хартла, такие условия заставляют образовательные учреждения открыться независимо от ситуации с пандемией COVID-19, потому что иначе студенты окажутся в ловушке, особенно если в их странах введены ограничения на въезд.

Сообщается, что в течение года почти 400 тысяч иностранцев получили студенческие визы в США, срок которых завершается 30 сентября. В прошлом году в университетах США насчитали почти 1,1 миллиона студентов из-за рубежа.

Как сообщали Українські Новини, США остановили выдачу рабочих виз до конца года. 

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