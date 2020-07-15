В Западной Европе возвращают карантинные ограничения

В то время, как глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявляет, что распространение коронавируса "все еще ускоряется", а большинству стран пока не удалось его контролировать, власти Великобритании и Франции ужесточили правила ношения масок в закрытых общественных помещениях для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Так, британское правительство 14 июля объявило, что с 24 июля ношение масок в магазинах и торговых центрах снова будет обязательным. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что ношение масок в закрытых помещениях является действенным защитным средством, и, по его словам, научных подтверждений этому факту становится все больше.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в телеинтервью 14 июля, что хотел бы ввести обязательное правило носить маски в закрытых общественных местах, начиная с 1 августа, как "усиление" превентивных мер. Французские власти недавно предупредили о небольшом приросте случаев заражения - в связи с некоторым летним "расслаблением" и, соответственно, пренебрежением правилами дистанцирования. Правительство напомнило французам, что жертвами эпидемии стали 30 000 жителей страны.

В Испании, например, в Каталонии, местные власти обязали граждан носить маски в попытке перекрыть пути для распространения вируса. К такому решению подтолкнули новые случаи заражения коронавирусной инфекции, которые появляются все чаще.

В Германии глава федерального управления по координации антиэпидемические мероприятий Хельге Браун заявила агентству AP, что ношение масок, вполне вероятно, останется обязательным в ближайшем будущем. По ее словам, ношение масок - это наименьшее и первоочередное, что должен сделать каждый для предотвращения инфицирования.

Как сообщали Українські Новини, в ООН утверждают, что на фоне пандемии коронавируса в мире растет число голодающих.

Также в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения.