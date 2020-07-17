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17 июля 2020, пятница, 05:15 195
Экономика 2020-07-17T07:15:01+03:00
Українські Новини
Гривна ослабла. НБУ понизил официальный курс нацвалюты на пятницу

Гривна ослабла. НБУ понизил официальный курс нацвалюты на пятницу

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Нацбанк, Официальный курс
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

После того, как в предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июля, на 2,46 коп. до 27,1190 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 июля, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,2695
1 доллар США 27,2738
1 швейцарский франк 28,8535
10 иен 2,5455
10 российских рублей 3,8364
1 евро 31,1290

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 июля на 8,92 коп. до 27,3000 UAH/USD, курс покупки – повысился на 6,31 коп. до 27,0291 UAH/USD.

Тем временем, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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