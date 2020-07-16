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  • Рубль после падения немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 16 июля
16 июля 2020, четверг, 11:19 160
Экономика 2020-07-16T12:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль после падения немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 16 июля

Рубль после падения немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 16 июля

Анна Рудык
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Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 16 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 15 июля, повысился на 4 копейки и составляет 3,36 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг снизился на 1 копейку по сравнению со средой и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 16 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,36 3,91
Максимальный 3,76 5,00
Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 июля на 8,92 коп. до 27,3000 UAH/USD, курс покупки – повысился на 6,31 коп. до 27,0291 UAH/USD.

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