Рубль после падения немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 16 июля

В четверг, 16 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 15 июля, повысился на 4 копейки и составляет 3,36 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг снизился на 1 копейку по сравнению со средой и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 16 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,91 Максимальный 3,76 5,00 Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 июля на 8,92 коп. до 27,3000 UAH/USD, курс покупки – повысился на 6,31 коп. до 27,0291 UAH/USD.